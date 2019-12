Tomorrowland kleurt zwart op sociale media, maar wat is de verborgen boodschap? MVO

02 december 2019

18u29 0 Festivals Vreemde toestanden op de sociale media van Tomorrowland, vandaag. Het wereldberoemde festival uit Boom kleurde volledig zwart. Fans proberen het mysterie achter de donker gekleurde afbeeldingen te achterhalen, tot nu toe nog zonder succes.

Alle profielfoto’s van Tomorrowland op zowel Facebook, Twitter en Instagram zijn vandaag volledig zwart gekleurd. Wees gerust, er is niemand overleden, zo liet de organisatie al weten. Waar het dan wél over gaat, wil men nog niet kwijt. Woordvoeder Debby Wilmsen geeft slechts één mysterieuze hint: “Light travels faster than sound. Dat is het enige dat ik voorlopig kan zeggen.” Licht reist sneller dan het geluid, zodus, maar wat wil dat zeggen? Voorlopig zijn fans er nog niet uit, maar de organisatie zal binnenkort ongetwijfeld met een interessant nieuwtje op de proppen komen.