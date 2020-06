Tomorrowland denkt aan drie festivalweekends in 2021 SDE

16 juni 2020

Festivals Komen er in 2021 drie weekends Tomorrowland in plaats van twee? Het is een piste die de organisatie achter het festival momenteel bekijkt.

De organisatie achter Tomorrowland denkt erover na om volgend jaar, in juli 2021, drie festivalweekends te organiseren. Tot nu waren dat er slechts twee per jaar. Maar een derde weekend zou niet alleen de financiële klap van dit jaar - veroorzaakt door het annuleren van het festival vanwege het coronavirus - kunnen verzachten, het zou ook een toegift zijn voor festivalgangers die geen ticket konden bemachtigen. De organisatie laat aan onze redactie weten dat er echter nog niets beslist is: “Momenteel ligt onze focus 100% op ons eerste digitale festival. We kunnen, net zoals de overheden, op dit moment niet heel ver in de toekomst kijken. Een derde weekend Tomorrowland zou voor alle betrokkenen een oplossing kunnen zijn om het volledig verloren seizoen 2020 en alle gevolgen ervan gedeeltelijk goed te maken. Maar dat is in de huidige omstandigheden nog verre toekomst. Er is nog niets besproken, nog niets beslist. We wachten sowieso af hoe de situatie evolueert de komende maanden.”

Of dat derde weekend er effectief komt, valt dus nog ten zeerste af te wachten. Bij de provincie Antwerpen werd nog geen officiële aanvraag ingediend. De burgemeester van Rumst, Jurgen Callaerts (N-VA), liet alvast weten zo'n derde weekend in overweging te willen nemen, als het het festival kan redden en de economische schade kan beperken. Het zou niet de bedoeling zijn om vanaf nu elk jaar een derde festivalweekend te organiseren.

Dit jaar zal Tomorrowland dus niet plaatsvinden. Er komt wel een virtuele editie.