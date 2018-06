Tomorrowland 2018 lanceert onderwaterthema in eerste trailer voor 'Story of Planaxis' MVO

11 juni 2018

14u39 3 Festivals Tomorrowland bezoek je niet alleen voor de muziek, maar ook voor de ervaring. Het festival pakt elk jaar immers uit met een decor waar zelfs Disneyland nog een puntje aan kan zuigen. Dit jaar wordt het thema 'Story of Planaxis'.

In een eerste trailer, die de sfeer van het evenement moet samenvatten, zien we hoe een man in een roeibootje op de oceaan plots een mysterieuze onderwaterstad - Planaxis - ontdekt. De zeewereld moet festivalgangers meevoeren in een magische sfeer die de nadruk legt op de schoonheid van de natuur.

Tomorrowland verwacht dit jaar opnieuw zo'n 400.000 bezoekers tijdens de weekends van 20, 21 en 22 juli en 27, 28 en 29 juli.