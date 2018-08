Toch nog kaarten voor uitverkocht Lowlands MVO

08 augustus 2018

16u24 0 Festivals Hoewel Lowlands is uitverkocht, gaan er vrijdag toch nog 236 toegangskaarten voor het festival in de verkoop.

Het gaat om geblokkeerde tickets uit de zwarthandel en vrijgevallen kaarten die waren achtergehouden voor sponsors en relaties, maakte de festivalorganisatie woensdag bekend.

De ruim 60.000 eerdere beschikbare kaarten waren in mei allemaal weg. Het driedaagse festival begint volgende week aan zijn 26e editie. Op het programma staan onder meer Gorillaz, Kendrick Lamar, De La Soul, N.E.R.D., The War On Drugs en Dua Lipa.