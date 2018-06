Tickets Best Kept Secret 2019 deze week al in verkoop MVO

11 juni 2018

07u28 0 Festivals De komende editie van Best Kept Secret wordt in het pinksterweekend van 2019 gehouden, op 7, 8 en 9 juni . Dat heeft de organisatie van het festival in Hilvarenbeek laten weten.

De Early Bird-tickets gaan vanaf dinsdag in de verkoop. De voorverkoop start om 12.00 uur en de kaartjes kosten 145 euro. Ze zijn beperkt beschikbaar, net als een beperkt aantal groepsbundels. Dagkaarten gaan later in de verkoop.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde editie van 2018: dagelijks waren er zo'n 25.000 festivalgangers op Best Kept Secret. Artctic Monkeys, Wolf Alice en The National waren enkele grote namen onder de 102 acts die er te zien waren.