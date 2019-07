Ticketplatform Eventbrite gaat bezoekers Vestiville terugbetalen kg

01 juli 2019

08u34

Bron: Het Nieuwsblad 44 Festivals Ticketplatform Eventbrite zal de bezoekers van het rampzalige Vestiville terugbetalen. Dat bericht Het Nieuwsblad. De eerste terugbetalingen zouden vandaag al kunnen plaatsvinden. Het is nog niet bekend of Festicket, de andere ticketwebsite die kaartjes voor Vestiville aanbood, het voorbeeld zal volgen.

“Het laatste dat boze festivalgangers nu nodig hebben is onzekerheid over de vraag of ze hun geld terug zullen krijgen van de organisatoren achter Vestiville, terwijl de onderhandelingen daarover weken zouden kunnen aanslepen”, zegt een woordvoerder van Eventbrite aan Het Nieuwsblad. “Daarom hebben wij beslist tussen te komen en alle tickets die via onze site werden aangekocht terug te betalen. Wij zullen vervolgens blijven proberen het geld te recupereren bij de organisatoren.”



Zodra de laatste details worden uitgewerkt kunnen de terugbetalingen van start gaan. Als alles mee zit, kunnen de eerste terugstortingen vandaag al uitgevoerd worden, volgens Eventbrite. Een dagticket voor Vestiville kostte 78,85 euro, een weekendticket 202,60 euro.

Flop

Festivalgangers die vrijdag afzakten naar Vestiville Lommel kregen slecht nieuws te horen. Het gloednieuwe festival werd uit veiligheidsoverwegingen geannuleerd, nog voor het officieel was begonnen.



“De organisatie zal Festicket en Eventbrite opdracht geven alle tickets aan de bezoekers terug te betalen”, schreef Vestiville diezelfde namiddag op Twitter. Later op de avond werd die tweet verwijderd en zei de organisatie dat het met “officiële partners zal overleggen over een terugbetaling”. Of ticketwebsite Festicket ook de beslissing neemt om de tickets terug te betalen, is nog onduidelijk.