Thema Tomorrowland is ‘Reflection of Love’ (en registratie start overmorgen al) MVO

12 december 2019

11u10 14 Festivals Maandag 2 december: een onverwachte duisternis valt over de People of Tomorrow (de organisatie liet alle sociale media namelijk zwart kleuren). Vandaag, tien dagen later, maakt de complete zonsverduistering plaats voor een uniek moment: The Reflection of Love.

Wie de voorbije tien dagen op de verschillende online kanalen van Tomorrowland op zoek ging naar info over de editie 2020 kwam van een kale en vooral donkere reis terug: meer dan een mysterieus zwart vlak was er eigenlijk niet te zien. Donderdag onthulde het festival een teaser met de bekendmaking van het nieuwe jaarthema dat zal terug te vinden zijn in het decor en de podia. “De complete zonsverduistering maakt plaats voor een uniek moment: The Reflection of Love”, klinkt het bij Tomorrowland. “De intense connectie tussen de People of Tomorrow en de bijzondere vereniging van positieve energie over alle landgrenzen heen, brengt magie en een wereldwijde reflectie van licht.”

Het thema is enigszins een verrassing, want fans dachten al weken dat het dit jaar ‘Pyramids from Space’ zou zijn. Die woorden waren immers terug te vinden in het decor van afgelopen zomer.

Tomorrowland vindt in 2020 opnieuw plaats in recreatiedomein De Schorre in Boom en dat van 17 tot 19 en van 24 tot 26 juli. Vanaf zaterdag kunnen geïnteresseerden zich registreren voor de komende ticketverkoop via hun persoonlijke Tomorrowland-account. De eerste twintig geregistreerden per land krijgen sowieso de kans om tickets te kopen, voor de rest wordt het allicht weer drummen.

Save the date

Start voorregistraties : zaterdag 14 december vanaf 17 uur

Burenverkoop : vrijdag 10 & maandag 13 januari

Global Journey Sale : zaterdag 18 januari

Belgian & Worldwide Presale : zaterdag 25 januari

General Ticket Sale : zaterdag 1 februari

Tomorrowland 2020 , ‘The Reflection of Love’ op 17-18-19 juli en 24-25-26 juli.