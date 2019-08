TheColorGrey is de hipste vogel op Pukkelpop IDR

17 augustus 2019

15u02 0

Grijs, grijzer, grijst: onze favoriete Antwerpenaar TheColorGrey deed tijdens z’n optreden op Pukkelpop z’n naam geen eer aan. En dat bedoelen we in de meest positieve zin, want de Antwerpenaar - die ook een koppel vormt met VRT-gezicht Danira - wist een echt feestje te bouwen in de Marquee. Wij waren niet alleen fan van z’n deuntjes, ook z’n outfit vonden we helemaal top. Kijk maar waarom!