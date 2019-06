The Cure: sterk optreden, zwak aanvangsuur Redactie

29 juni 2019

00u00 0 Festivals 'Coupe électrique' en eyeliner die al sinds de eighties lijkt vastgeplamuurd te zitten op het gezicht? Jup, visueel stelde de intussen 60-jarige Robert Smith niet teleur.

Muzikaal evenmin, aangezien The Cure genoeg hits heeft om het publiek te boeien. 'Just one kiss', 'Pictures of you', 'Burn'... het zijn nummers die nooit gaan vervelen. Al loopt het risico daartoe wel hoog op door de plek op de affiche. Donkere eightiesklanken passen volgens ons niet samen met een ondergaande zon - zélfs al was het de meest optimistische The Cure-set in tijden. Qua sfeer en gezelligheid een domper op het feestje. Net als de luidkeels vals zingende dame naast ons.