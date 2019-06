Straks staat ze op Werchter, maar Kylie Minogue is vooral zenuwachtig voor Glastonbury MVO

28 juni 2019

15u46 5 Festivals Straks staat Kylie op het hoofdpodium van Rock Werchter, maar in gedachten zit ze al bij haar optreden als headliner, zondag, op het Glastonbury-festival in het Verenigd Koninkrijk. “Het enige wat ik kan doen is hyperventileren”, zei de popster vandaag nog in een ochtendshow van BBC Radio 2. De vorige keer, in 2005, moest ze haar show op het festival afzeggen vanwege borstkanker.

Veertien jaar later krijgt de inmiddels 51-jarige zangeres een tweede kans om op het legendarische podium Pyramid Stage te staan. “Ik kan er nog steeds niet bij...sinds het moment dat ik hoorde dat ik daar weer mag staan ben ik in shock en in extase en in spanning...”

Het podium betreden zal gezien haar geschiedenis een emotioneel moment zijn, maar Kylie is vastbesloten om er één groot feest van te gaan maken. “Het wordt een grote sing-along, ik hoop gewoon op één groot love-fest.” Voor het publiek heeft Kylie nog wel een paar verrassingen in petto. Ze wil in ieder geval beginnen “met een knal”, een soort “glitterexplosie”, zegt ze. “Er zal wel een klein emotioneel moment zijn, maar daarna gaan we helemaal los.”

Glastonbury, vlakbij het Britse plaatsje Pilton, begint vrijdag en is een van de grootste en populairste festivals ter wereld. Op het programma staan onder meer optredens van The Killers, The Cure (toevallig ook vandaag op Werchter) en Stormzy.