Status Quo topact op Nostalgie Beach Festival 2019 MVO

22 maart 2019

07u00 0 Festivals Zaterdag 10 augustus 2019 vindt voor de 6de keer het Nostalgie Beach Festival plaats in Middelkerke. Britse groep Status Quo wordt de publiekstrekker.

De Britse rockband Status Quo scoorde wereldhits met ‘Down Down’, ‘Roll Over Lay Down’, ‘Whatever You Want’, ‘In The Army Now’ en ‘Rockin’ All Over the World’. Status Quo is ook de groep die in 1985 het legendarische Live Aid op gang trapte.

Koen en Kris Wauters zijn er ook bij. Voor Clouseau wordt het één van de weinige liveconcerten die ze dit jaar geven.

Verder op de affiche: Wet Wet Wet uit Schotland, Fischer-Z uit Engeland, Marc Almond uit Groot-Brittannië, Solo, Maxi Jazz (voormalig gezicht van Faithless), Big Country uit Schotland, en vele anderen.

Je vindt alle info op www.nostalgiebeachfestival.be