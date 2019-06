Songfestivalwinnaar Duncan Laurence debuteert op slotdag Pinkpop tvc

10 juni 2019

06u38

Bron: Belga 0 Festivals Pinkpop sluit vandaag de vijftigste editie van het Nederlandse festival af met optredens van Jett Rebel, Bastille, Fleetwood Mac en Major Lazer. Songfestivalwinnaar Duncan Laurence maakt op deze pinkstermaandag zijn debuut op Pinkpop, hij staat van 18.20 tot 19.20 uur op de Brightlands Stage. Het is zijn eerste grote optreden in Nederland sinds de Arcade-zanger vorige maand het Eurovisiesongfestival won.

Andere namen op de derde en laatste Pinkpopdag zijn Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators, Dropkick Murphys, The 1975, Tenacious D en Bring Me The Horizon.

De jubileumeditie van Pinkpop op evenemententerrein Megaland in Landgraaf begon zaterdag. Het langstlopende festival ter wereld vond tot nu toe vrijwel altijd plaats met Pinksteren, maar daar komt vanaf volgend jaar verandering in. De komende tien jaar is het in het tweede weekend van juni, vanwege "te veel concurrentie uit Amerika".