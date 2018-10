Slipknot tweede headliner van Graspop Metal Meeting 2019 MVO

23 oktober 2018

15u09 0 Festivals Graspop Metal Meeting kan vandaag alweer een headliner voor de editie van 2019 onthullen. Slipknot komt op zaterdag 22 juni naar het Festivalpark in Dessel.

De negenkoppige gemaskerde band is een graag geziene gast op het festival. Shows die alle verwachtingen, en meer, inlossen is hun handelsmerk. Het is de zevende keer dat ze op Graspop staan.

Gisteren maakte men bekend dat Within Temptation als headliner op vrijdag 21 juni zal optreden.

Het festival vindt plaats van vrijdag 21 juni tem zondag 23 juni in het Festivalpark aan de Stenehei in Dessel. De ticketverkoop start op zaterdag 27 oktober om 10u via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.