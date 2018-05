Slaap eens in een honingraat op Rock Zottegem mvdb

17 mei 2018

19u55

Bron: TV Oost 25 Festivals Kamperende festivalgangers op Rock Zottegem kunnen dit jaar voor het eerst overnachten in een 'hoxel', een unieke trailer met twaalf slaapplaatsen in de vorm van een een honingraat. De festivalorganisatie gaat hiervoor in zee met het Wichelse bedrijf B and Bee, zo meldt TV Oost.

De zeshoekige 'kamers' bieden plaats aan elk twee slapers. Er kunnen dus in totaal 24 slapers overnachten. De verwarmde en verlichte ruimtes zijn uitgerust met een tweepersoonsbed dat kan worden opgeklapt tot een zetel. Ook beschikt elke ruimte over twee USB-ingangen, handig om 's nachts je smartphone op te laden. Elke ruimte is geïsoleerd om nachtlawaai te vermijden. Overnachten in een hoxel-kamer kost dertig euro per persoon per nacht, of samen 120 euro voor het hele weekend.

Wie toch eerder kiest voor een doodgewoon tentje, matras en slaapzak kan terecht op de gewone festivalcamping. De 25ste editie van Rock Zottegem vindt plaats op vrijdag 29, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Op de affiche staan onder meer Kaiser Chiefs, Clouseau, The Offspring, De Kreuners en Lost Frequencies.