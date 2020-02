Sinéad O’Connor, Kaiser Chiefs en SONS maken affiche TW Classic compleet TDS

06 februari 2020

TW Classic pakt in 2020 uit met een bijzondere affiche. Sir Paul McCartney is de headliner van het dagfestival dat op zondag 21 juni plaats zal vinden in het Festivalpark. Eerder werd ook bekendgemaakt dat The Killers en Crowded House zullen aantreden. Vandaag worden er nog drie namen aan de line-up toegevoegd: SONS, Sinéad O’Connor en Kaiser Chiefs.

SONS opent het festival. De rockgroep uit het Waasland bracht vorig jaar hun eerste album uit. Hun huidige single ‘I Need A Gun’ is een hit. Sinéad O’Connor keert voor het eerst sinds 1990 terug naar het festivalpark. Ze is intussen 53 en heeft woelige tijden gekend. Maar Sinéad is en blijft een zangeres en ze heeft er bijzonder veel zin in. Kaiser Chiefs zijn dan weer de fiere houders van één van de records van Rock Werchter: de Britse groep stond namelijk, als enige ooit, vier jaar op een rij op de affiche.

Tickets zijn te koop via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be.