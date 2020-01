Shaggy, Youssou N'Dour en Belgische hiphop op affiche Couleur Café 2020 LV

09 januari 2020

07u11

Bron: Belga 0 Muziek De affiche van Couleur Café 2020 krijgt steeds meer vorm en vooral meer grote namen. Met Shaggy en Youssou N'Dour zullen er volgende zomer twee legendes het podium van het Brusselse wereldfestival bestijgen. De Belgische hiphopscene zal ook goed vertegenwoordigd zijn.



Voor Shaggy (51) wordt het de allereerste keer dat hij zijn opwachting maakt op Couleur Café. Met zijn dancehall beats en vooral wereldhits zoals ‘Boombastic’ en ‘It Wasn't Me’ zal stilstaan zeer moeilijk worden voor het publiek. Youssou N'Dour (60) daarentegen strijkt al voor de 7de keer neer op het Brusselse festival om opnieuw iedereen in te pakken met zijn gouden stem.



De fans van de Belgische hiphop kunnen al in hun handjes wrijven, want er zakken heel wat mooie namen af naar het Ossegempark. Couleur Café 2020 betekent namelijk de terugkeer van het Belgische duo Caballero & JeanJass. Daarnaast is Le 77 opnieuw aanwezig voor een thuismatch in zijn Brussel en de West-Vlaamse Brihang, die intussen in de hoofdstad woont, zal er ook bij zijn. Bovendien werd eerder Roméo Elvis al als absolute headliner aangekondigd.



Couleur Café vindt in 2020 plaats op 26, 27 en 28 juni. Tickets voor het festival zijn te koop via de website van Couleur Café. Een dagticket kost 48 euro, een combiticket voor drie dagen kost 95 euro en een combiticket met camping voor drie dagen kost 109 euro. De reservatiekosten zijn niet inbegrepen in deze prijzen.