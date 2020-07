Servische EXIT Festival, waar ook veel Belgen heen trekken, afgelast SDE

13 juli 2020

Zowat alle festivals in Europa hadden vanwege het coronavirus al afgezegd voor dit jaar, maar het Servische EXIT Festival bleef kranig standhouden. Tot nu. Ook in Servië zullen we deze zomer niet kunnen feesten. Dat maakt de organisatie bekend op Facebook.

“Helaas is de gezondheidssituatie in Servië niet verbeterd sinds we jullie voor de laatste keer gesproken hebben", schrijft de organisatie van het EXIT Festival op Facebook. “Jullie gezondheid en veiligheid komt op de eerste plaats en daarom zal de twintigste editie van het EXIT Festival dit jaar niet plaatsvinden van 13 tot 16 augustus in het Petrovaradin Fortress.”

Deze maand nog zal het Servische festival nieuwe data voor volgend jaar aankondigen. “Maar het herplannen van de festivaldata is een enorm en omvangrijk werkje dat veel tijd in beslag neemt. Daarom vragen we geduld. Informatie over terugbetaling voor wie z'n ticket niet wil behouden voor de volgende editie komt er binnenkort aan."

