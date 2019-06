Zwangere Guy opent én brengt ode aan alle moeders Jolien Boeckx

27 juni 2019

14u35 0 Rock Werchter Onder een stralende zonnehemel is Rock Werchter 2019 officieel gestart. Alle eer aan Zwangere Guy om het feestje op gang trappen. En hoé. Hij liet meteen de hele Barn zweten van zijn opzwepende rapnummers én bracht een ode aan alle moeders.

‘Wie is Guy’? Een binnenkomer van formaat was het. De Brusselse rapper moest zijn eerste zinnen nog maar uitkramen en alle bezwete lijven begonnen al te shaken in The Barn. Op de setlist stonden zijn grootste hits van zijn nieuwste album, dat in maart uitkwam. ‘Probleem’, ‘Beter Leven’ en ‘BX By Night’: de bijna 20.000 fans gingen zonder enige moeite op en neer op Zwangere Guy zijn rapkunsten.

Het was hiphop in de puurste vorm, en hard. Al raakte de rapper ook een gevoelige snaar toen hij ‘Gorik Pt1’ inzette. Dat nummer schreef hij over zijn moeder, die werd misbruikt door zijn stiefpapa. Op zijn 14de liep hij thuis weg. Recht uit zijn hart kwam het nummer. “Het is de eerste keer dat ik dit nummer aan zoveel mensen kwijt kan. Dankjewel Werchter!”, sprak hij. “Aan alle moeders thuis: applaus! Mijn eigen moeder zie ik niet meer, maar ik zie haar nog steeds graag.”

Vorige zomer stond Gorik Van Oudheusden, zijn echte naam, met zijn hiphopband STIKSTOF nog op het podium. Maar sinds een jaar is hij fulltime artiest, klom hij op tot de hoogste hiphopkringen van ons land, en claimde hij het podium van The Barn volledig zélf. Terecht.