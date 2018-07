Zus van Courtois viert broers zege op Rock Werchter JOBG

07 juli 2018

17u42 0 Rock Werchter Geen betere manier om de overwinning tegen de Brazilianen te vieren dan op Rock Werchter. Zo dacht Valérie Courtois vandaag, zus van onze topkeeper. “Apetrots ben ik! Nu even ontladen van alle stress”, lacht ze.

Valérie ging haar broertje vrijdagavond zelfs persoonlijk aanmoedigen in de Kazan Arena in Rusland. “Megaspannend was dat! Niet normaal. Ik vond deze match zelfs nòg spannender dan die tegen Japan, vooral de tweede helft”, vertelt ze ons. “Maar ik had vooraf wel gedacht dat we het tot in de finale zouden schoppen. Je voelt dat de mannen er klaar voor zijn en dat was gisteren dus ook zo. Ik ben echt kei fier op Thibaut. Ik vind het ook heel fijn dat iedereen het echt apprecieert wat hij klaargespeeld heeft.”

Waar ze na de zege gevierd heeft? “Even in het stadion, daar heb ik mijn broer nog kunnen spreken. Maar nadien moesten we direct weer het vliegtuig op richting huis. Het was een heftig dagje”, lacht ze. Nog een afterparty op het vliegtuig dan? “Helaas, ik was steendood van het supporteren (lacht).”

Nu nog even ontspannen op Rock Werchter en dan alle ogen op dinsdagavond voor Frankrijk-België. “1-3 verwacht ik. Ik denk dat we opnieuw gaan winnen. Maar we gaan wel moeten opletten. Wéér spanning dus!”