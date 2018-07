Wesley Soncks 'platte jat' ook op Werchter DBJ

07 juli 2018

21u02 0 Rock Werchter Hoeven wij je het nog te vertellen? Gisteren wonnen de Rode Duivels van Brazilië op het WK voetbal. Daarmee ligt ook wereldster Neymar Jr. uit het tornooi. De man heeft echter een slechte reputatie omdat hij om de haverklap tegen de grond gaat. Een platte jat noemde Sporza-analist Wesley Sonck hem, welnu die 'platte jat' was ook op Rock Werchter te vinden.

"Het is heel het tornooi al hetzelfde geweest", vertelde Sonck op Sporza. "Al was het vandaag wel wat minder. Die schwalbe, dat is ongelofelijk. Die VAR doet zelfs niets. In Ninove hebben ze daar een heel mooi woord voor, voor iemand die zo graag valt: "een platte jat". Dit is eigenlijk erg dat je dit moet laten zien, want hij kan zo goed voetballen. Een "jat" zeggen wij tegen iemand die tegen niets kan, die bij het minste gaat vallen."

De woorden van de ex-Rode Duivel vielen niet in dovemansoren, want net als op het WK viel ook op Rock Werchter een platte jatte bespeuren.