Warhola laat het publiek vijftig minuten wegdromen JOBG

28 juni 2019

17u05 2 Rock Werchter Woensdag wisten ze nog van niks, vandaag stonden ze op Rock Werchter. Het overkwam de mannen van Warhola, de band van Oliver Symons, die tevens ook lid is van Bazart. “Van een verrassing gesproken! We zijn echt superblij”, sprak Symons.

Ter gelegenheid van het tropische weer zaten de mannen allemaal fris in het wit. Ideaal om het hoofd en lichaam koel te houden, al stond de band binnen in Klub C. Normaal was het de Canadese singer-songwriter Jessie Reyez die op het podium in de tent zou spelen. Maar dat optreden werd last minute geannuleerd door de artieste zelf omdat ze een blessure opliep tijdens een vorig optreden. Al deerde dat de festivalgangers allesbehalve. Zij smaakten de elektronische indiepop van Warhola meer dan genoeg. In de Klub C werd het weliswaar nog heter dan op het festivalterrein, want niet wiegen op de beats van Oliver Symons bleek uitgesloten. Een momentje van vijftig minuten volledig wegdromen, werd het.