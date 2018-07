Vrouwelijke Ed Sheeran? Anne-Marie verovert tienerharten met joggingbroek en rauw talent MVO

05 juli 2018

19u34 0 Rock Werchter We kennen haar voornamelijk als het voorprogramma van haar goede vriend Ed Sheeran, maar om te zeggen dat ze louter dat is zou haar oneer aandoen. Samen met hem stond ze dit jaar al 2 keer op een Belgisch podium, maar deze keer keerde ze in haar eentje terug - en hoe!

Vorige week stond ze nog als opener voor Sheeran in hetzelfde festivalpark. Blijkbaar heeft ze die bekende charmeur echter niet nodig om een zaal te vullen. Vanaf het moment dat de eerste noten van haar hit 'Ciao Adios' over het park weergalmen, moet Klub C haar deuren sluiten wegens 'volzet'.

Anne-Marie is het soort zangeres wiens naam je niet persé meteen iets zegt, maar waarvan je werkelijk alle nummers kent. Haar hele set bestond uit meezingers als 'Alarm', 'Rockabye' en haar meest recente radiosucces: 'F.R.I.E.N.D.S.'.

Eigenlijk heeft ze veel gemeen met haar roodharige vriend, met name de eeuwige nonchalance. In een joggingbroek en slobbertrui wandelt ze het podium op. Haar liedjes gaan over zelfvertrouwen, liefde en bedrog. Wanneer ze haar shirt uittrekt en een sport-bh onthult, toont ze ook een normaal vrouwenlichaam, dat niet heeft geleden onder een onrealistisch dieet.

Ook hier weerklinken de verenigde stemmen van tienermeisjes zo oorverdovend dat de rest van het park even moet opkijken wat er daarginds in Klub C gaande is. Toch kunnen ze niet op tegen de glasheldere, 100% toonvaste stem van de rijzende ster. Anne-Marie maakt indruk met rauw talent dat je nu eenmaal niet kan fabriceren.

"Dit is mijn favoriete festival waarop ik ooit al heb gespeeld!", giechelt ze, met haar - nu al trademark - kakelende lach. En je gelóóft haar. Omdat je gewoon niet anders kan. Met een staaltje authenticiteit waar Sheeran trots op zou zijn levert Anne-Marie misschien wel de leukste act van de dag af - met voorsprong.