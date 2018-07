Voorraad van 300 gratis oordoppen al na 1 uur uitgeput Redactie

05 juli 2018

15u50 0 Rock Werchter Het festivalterrein was nog maar een klein uur geopend of rechts van The Barn, aan de stand van ’t Oorhuis zaten ze al door hun beginvoorraad gratis oordoppen heen.

“Een probleem met de levering”, legt zaakvoerder Hans Van Bever uit. “Er werden 300 gratis oordoppen verdeeld over deze stand, de info- en de merchandisingstanden, maar er zijn er meer op weg.”

Diegenen die echt in ‘gehoornood’ waren, zagen zich genoodzaakt kwalitatievere oordoppen aan te schaffen voor de festivalvriendelijke prijs van 10 euro. “Normaal gesproken kosten deze oordoppen 20 euro, maar voor de festivalganger bieden we deze aan 50% korting aan”, aldus Van Bever. “Omdat ze al genoeg uitgeven op een festival én omdat gehoorbescherming enorm belangrijk is. Rock Werchter houdt zich goed aan de geluidsdrempel van 103 decibel maar toch gaat bij ons al vanaf 75 decibel een rood lichtje branden."

De speciale oordoppen filteren tot 20-25 decibel weg maar zorgen anderzijds ook voor een betere festivalbeleving, meent Hans Van Bever. “Gratis oordoppen dempen alles af, wat op zich niet slecht is natuurlijk, maar de speciale oordoppen geven een betere muziekbeleving en stellen je ook nog in staat om te communiceren met vrienden. Uiteraard moet je niet knal voor een box gaan staan.”

Een Vlaams koppeltje was maar al te geïnteresseerd in de degelijke oordoppen. “Ik heb de ziekte van Ménière”, wist de jongedame te vertellen. "Ik heb op mijn 21ste plots aan één oor tinnitus gekregen. Zonder aanleiding. Het houdt mij niet tegen om naar festivals te komen, maar dan wil ik wel voorbereid zijn en voor 10 euro kan ik niet sukkelen. Ik heb de indruk dat meer mensen er rekening mee houden om hun oren te beschermen en ik kan dit alleen maar toejuichen. Leven met tinnitus is echt geen lachtertje.”

De stand van ’t Oorhuis vind je rechts van The Barn. Dagelijks beogen zij 2000 paar gratis oordoppen aan de man te brengen. #safetyfirst.