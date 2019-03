Volledige line-up Rock Werchter 2019 bekend MVO

01 maart 2019

16u08 0 Rock Werchter De volledige line-up van Rock Werchter 2019 is bekend. Vandaag werden er nog 30 namen aan de affiche toegevoegd.

Nieuw voor donderdag 27 juni zijn Richard Ashcroft, Raleigh Ritchie en KidCutUp.

Het programma van vrijdag 28 juni wordt aangevuld met Robyn, The Twilight Sad, Denzel Curry, SWMRS, Yonaka, Foxing en Sea Girls.

Bear’s Den, Beirut, Tourist LeMC, Strand of Oaks, King Princess, Portland, The Marcus King Band, The Slow Readers Club, Donny Benét, The Murder Capital en John J. Presley vervolledigen de line-up van zaterdag 29 juni.

Dean Lewis, Mahalia, Lizzo, Grace Carter, Zeal & Ardor, Amyl and The Sniffers, Sports Team, Deaf Havana en Didirri komen op zondag 30 juni naar het Festivalpark.

En zo is het plaatje voor de komende editie van het festival rond. Rock Werchter 2019 vindt plaats van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. Tickets voor Rock Werchter zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.