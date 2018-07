Vokke Merckpoel op Rock Werchter: "Het ruikt hier naar barbecue" Redactie

17u14 0 Rock Werchter Rock Werchter heeft een nieuwe attractie. 'Vokke', Marc Merckpoel, de papa van StuBru-presentatrice Linde die op zijn 60ste zijn eerste festival beleeft.

De man ontpopte zich tijdens de eerste dag tot een waar selfie-fenomeen en ontdekte tijdens het optreden van 'The Vaccines' ook een verborgen genot in het park. "Het ruikt hier naar barbecue", klonk het toen de geur van een joint hem in het gezicht waaide. "Ik ben hier voor de totale beleving, maar daar ga ik me toch niet aan wagen."

Festivalgangers die het spelletje 'waar is vokke?' willen spelen, hebben trouwens het meeste kans bij The Vaccines, Ben Howard en Queens of the Stone Age. Want vokke mag tussen al dat jeugdig geweld misschien wel een atypische festivalganger lijken, hij deelt wel hun muzieksmaak. “Ik luister veel naar Studio Brussel en naar Klara. Maar op een festival ben ik nog nooit geweest, nee. Ik moet zeggen: ik heb mijn ogen al de kost gegeven. Groot dat zo’n spel is, zeg! En dan heb ik alleen nog maar de camping gezien. In ’t begin dacht ik: ‘wat vraagt ons Lindeke mij nu?’ Maar nu het zover is, ben ik eigenlijk eens ‘curieus’ om te zien hoe dat jonge volkje zich uitleeft. Blijkbaar is dat wederzijds, want daarnet aan de toiletten begonnen er al een hoop jongedames in koor vokke op mij te roepen. Plezant, hé?”