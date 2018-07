VIDEO. Zó goed was drummer Mirko (8) op Rock Werchter EDA

06 juli 2018

11u52

Afgelopen nacht was het 'drummen' om Triggerfinger aan het werk te zien. Om middernacht ramde de rockband net niet de podiumfundamenten aan diggelen met een beukende set. We waren een beetje bang voor Mirko Blondeel, het 8-jarige drummertje die de band om 00u40 (lang na z'n bedtijd) op het podium zou vervoegen voor een vijf minuten durende drumsolo. Maar die haalde allesbehalve de vaart uit de show. Zijn 'drumbattle' met Mario Goossens was niet alleen vertederend, maar ook steengoed!