VIDEO. Ad fundum voor 90.000 man, maar fotografen niet welkom. Dries Mertens en Kat Kerkhofs verrassen op Werchter

28 juni 2019

18u18 0 Rock Werchter Recht uit het hete Napoli kroonden Kat Kerkhofs en manlief Dries Mertens zich - totaal onverwacht - tot dé sterren van de dag. Een bom van een dj-debuut gaven ze aan The Brewery. Helaas met een grote mààr, want camera’s waren strikt verboden. “Anders komt hij in de problemen bij Napoli”, klonk het. Al bleek die ad fundum voor zo’n 50.000 toeschouwers niet zo’n heel groot probleem...

DJ Kitkat en MC Ciro. Het bleek een onbekende naam met een grootse onthulling, want pas enkele minuten voor showtime verkondigde Kat op Instagram dat ze aan The Brewery van Jupiler haar DJ-debuut zou maken. En hoé. “Werchter, waar zijn die hartjes?!” Met meteen een knipoog naar manlief Dries, die op zijn basketsloefkes kwam aandraven en een Sammeke Gooris deed. Hilarisch. Op luid applaus werden de twee onthaald. Vooral toen het koppel voor een intiem momentje zorgde en elkaar vol op de mond kuste. Alles gaat prima tussen de twee, da’s bij deze duidelijk gemaakt.

Behalve met het beleid rond Mertens’ zijn passage op Rock Werchter. Camera’s om hun dj-debuut op foto vast te leggen? No way! Dat bleek ten zeerste verboden omdat Mertens anders in de problemen zou komen bij zijn voetbalploeg in Napoli. Al volgde vrijwel meteen een ad fundum voor zo’n 50.000 toeschouwers. Dàt bleek dan niet meteen een probleem te zijn. Vreemd.

Al was dat niks waar de toeschouwers van wakker lagen. Zij genoten een half uur al dansend en feestend op de mixen van The Backstreet Boys, X-Session, Spice Girls en Sam Gooris. Nu al het hoogtepunt van de dag.