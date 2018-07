Van "doodgaan" tot "prima festivalweer": warmte gespreksonderwerp nummer één op de wei van Rock Werchter bvb

05 juli 2018

16u09

Bron: Belga 0 Rock Werchter "Doodgaan" voor de ene, "prima festivalweer" voor de andere, maar de zon is de 'talk of the town' in Werchter. Er wordt vier dagen op rij warm en zonnig weer verwacht. De organisatie heeft maatregelen getroffen.

Extreem warm is het nog niet. Een wolk brengt af en toe wat verkoeling, maar als de wolken even uitblijven is het soms lang zoeken naar een schaduwplekje op het festivalterrein.



Om de muziekfans te beschermen tegen de brandende zon is er heel wat voorzien. De Rotselaarse burgemeester Dirk Claes legt uit wat allemaal: "Er worden gratis petjes uitgedeeld. Ook is er een vernevelingssysteem. Er lopen teams uit met zonnecrème. Aan de toiletten kan je je verfrissen met water en in plaats van een klein flesje water, krijg je nu een halve liter water voor één drankbon." Eén drankbon kost 2,5 euro in voorverkoop of 2,75 of 3 euro tijdens het festival. "Bij lange wachtrijen, staat de organisatie ook paraat om flesjes water uit te delen, maar tot hiertoe was dat niet nodig", laat burgemeester Claes ook nog weten.

Zelf drank meenemen op de festivalweide is verboden. En de flesjes zonnecrème op het terrein mogen niet groter zijn dan 100 milliliter.

