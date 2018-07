Urenlang aanschuiven in tropische hitte op camping Rock Werchter: meerdere mensen worden onwel SD

04 juli 2018

Een groot aantal festivalgangers van Rock Werchter heeft deze namiddag hun tentje al opgezet op de camping The Hive. Er binnen geraken was echter geen pretje. Duizenden mensen moesten urenlang aanschuiven bij temperaturen tot 30 graden.

Het vierdaagse festival Rock Werchter gaat morgen pas van start, maar heel wat festivalgangers stonden vanochtend vroeg al klaar voor de deuren van camping The Hive om het beste plaatsje op de wei te bemachtigen. Zij hadden een ticketje gekocht voor de camping, die uitgebaat wordt door de festivalorganisatie.

Maar door de scherpe veiligheidsmaatregelen, onder meer aan de bandjescontrole en de bagagecontrole, moesten de festivalgangers urenlang aanschuiven voor ze het terrein op konden. In combinatie met de snoeihete temperaturen zorgde dat ervoor dat het Rode Kruis meermaals moest ingrijpen omdat verscheidene mensen onwel waren geworden. Uiteindelijk besliste de organisatie om enkele mensen in te zetten om bekertjes water uit te delen in de wachtrijen.

Omstreeks 15u was het dan eindelijk zover. De eerste groep festivalgangers mochten de wei op. Het was dan ook meteen drummen voor het beste plaatsje.