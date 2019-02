Twintig nieuwe namen voor Rock Werchter DBJ

08 februari 2019

16u36 2 Rock Werchter Rock Werchter heeft twintig nieuwe namen toegevoegd aan zijn affiche. De bekendste bands zijn Balthazar en Tamino, zij staan beiden op zondag geprogrammeerd.

Nieuw voor donderdag 27 juni zijn Ólafur Arnalds en Maribou State. Snarky Puppy, Masego, Jessie Reyez, Whispering Sons en Our Last Night worden aan het programma van vrijdag 28 juni toegevoegd. Aurora, SYML, Barns Courtney, All Them Witches en Alice Phoebe Lou zijn bevestigd voor zaterdag 29 juni. Balthazar - hun enige festivalshow in België komende zomer , Parkway Drive, Tamino, RY X, Lewis Capaldi, De Staat, Black Honey en Laurel komen op zondag 30 juni naar het festival.

Met de twintig nieuwe bands komt het totaal nu op 56 groepen. De headliners van donderdag tot en met zondag zijn respectievelijk P!nk, The Cure, Mumford and Sons en Muse. Verder komen ook Florence + The Machine, Tool, Years & Years, Bastille en Macklemore.

Rock Werchter vindt van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni.