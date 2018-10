Tool komt naar Rock Werchter SD

24 oktober 2018

09u53 0 Rock Werchter De Amerikaanse rock- en metalband Tool is de nieuwe headliner van Rock Werchter 2019. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. De Amerikanen staan op vrijdag 28 juni in het Festivalpark. Naar de terugkeer van Tool wordt al lang uitgekeken. Hun vorige passage op Rock Werchter dateert van 2006.

Rock Werchter 2019 pakt sterk uit. Zes headliners zijn nu bekend gemaakt. P!NK komt op donderdag 27 juni naar Werchter, Tool en The Cure zijn er op vrijdag 28 juni. Mumford & Sons en Florence + the Machine staan op zaterdag 29 juni in het Festivalpark. Muse zal op zondag 30 juni Rock Werchter 2019 afsluiten.

Tool bestaat sinds 1990 en komt uit Los Angeles. Het is al weer even geleden dat Tool met een nieuw album kwam. Het laatste album ‘10.000 Days’ dateert van 2006, toen de groep ook op Rock Werchter stond. Een jaar later stonden ze voor het laatst in ons land op Pukkelpop.

Rock Werchter 2019 vindt plaats van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni. De ticketverkoop start op vrijdag 26 oktober om 9u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.