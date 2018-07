Tom Walker zorgt voor magisch moment in Klub C tijdens 'Leave A Light On' EDA

06 juli 2018

'Leave A Light On', het zeemzoete nummer waarop Tascha & Ian het vijfde seizoen van 'Belgium's Got Talent' wonnen, wordt al wekenlang grijsgedraaid op radio en Spotify. En dat verklaarde meteen ook waarom Tom Walker vanmiddag zoveel bekijks had in Klub C. De Brit creëerde magie in de tent toen hij aan het eind van zijn set iedereen vroeg de zaklamp van de smartphone aan te steken en luid mee te zingen.