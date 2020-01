The Strokes headliner op Rock Werchter Redactie

22 januari 2020

18u54

Bron: De Morgen 2 Rock Werchter The Strokes zullen komende zomer een van de topacts zijn op Rock Werchter. De New Yorkse band komen naar Werchter op vrijdag 3 juli. De band komt deze zomer ook naar Best Kept Secret.

De achtste editie van Best Kept Secret vindt plaats van 12 tot en met 14 juni in Hilvarenbeek. De kaartverkoop voor het festival is gestart.

Met hits als ‘Last Nite’ en ‘Someday’ gelden The Strokes sinds hun debuut ‘Is this it’ uit 2001 als iconische band, die andere grote bands als Interpol, Bloc Party, Arctic Monkeys en The Libertines beïnvloedde.