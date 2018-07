The Slope: het dorpspleintje van Rock Werchter EDA

Rock Werchter Rock Werchter heeft er dit jaar met 'The Slope' een vierde podium bij en dat creëerde zowaar een dorpsgevoel temidden van het grootschalige festivalgebeuren.

Er valt toch nog iets ongerept te ontdekken op Rock Werchter. Artiesten die nog te onbekend zijn om een plekje te bemachtigen op de Mainstage, The Barn of Klub C, konden vanaf vandaag voor de eerste keer terecht bij 'The Slope'. Onder het hoogste punt van ‘de schans’ - de multifunctionele helling waar vandaag heel wat zonnekloppers hun heil vonden- werd een vierde podium ingebouwd. Daar ontwaarden we bij zonsondergang -en vlak na 'The Script' op de Mainstage- de engelachtige Jade Bird. Een 20-jarige countrymeid uit de UK met een pletwals van een stem. Haar nummers waren, wegens onbekend, nog geen meezingers maar haar krachtige cover van 'Where Is My Mind' van The Pixies werd wel op gejuich onthaald. Bird was blij met het applaus. "Oh my god, ik was zo nerveus, ik wist niet wat te verwachten. Thank you!"