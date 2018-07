The Script zorgt voor emo-momentje van de dag JOBG

05 juli 2018

22u01 0 Rock Werchter Voor het emo-momentje van de dag zorgden de Ierse mannen van The Script. Nog voor ze ook maar één nummer hadden gezongen, sloegen de harten van de tienermeisjes al sneller en rolden de tranen van de spanning om hun helden in ’t echt te zien, over hun wangen.

En sinds vanavond zijn ze allemaal nòg verliefder, want wat een goed optreden. Speciaal voor ons veranderden ze het woordje ‘Dublin’ bij de lyrics van ‘Paint The Town’ in ‘Belgium’. En om het af te maken, deed frontman Danny O'Donoghue een adje in het publiek én trok hij het truitje van onze Rode Duivels aan. Inspiratie gevonden bij Ed Sheeran, Danny?

Al kon dat de duizenden fans geen moer schelen. Zij lieten zich zwierig meegaan op de zoete tonen van de pop- en softrocknummers als ‘Rain’, ‘Breakeven’, ’Hall of Fame’ en ‘For The First Time’. Maar er werd ook van links naar rechts gesprongen à la Dimitri Vegas & Like Mike en hun drummer mocht als verjaardagscadeau in een rubberbootje over een handenzee varen.

Maar waar iedereen écht op zat te wachten: ‘The Man Who Can’t Be Moved’, één van hun eerste hits uit 2008, wereldwijd bekend en meermaals gecoverd. “Onze eerste keer, jaren geleden, zongen we dit nummer in een tent. We hebben ons kunnen opwerken naar de Main Stage. Dit dragen we op aan jullie, lieve Werchter-fans” Er werd meegezongen en gewiegd, zelfs bij de mannen konden we zachtjes de heupen zien bewegen. “Jullie zijn het luidste en warmste publiek ooit. Zoveel liefde: prachtig!”, prevelde de frontman met tranen in de ogen. Hun vierde keer op Rock Werchter was af.