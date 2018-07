The Kooks op Werchter: tijdloze charme met beide voetjes op de grond MVO

06 juli 2018

17u46 0 Rock Werchter Nostalgie lijkt wel het centrale thema van de tweede festivaldag van Rock Werchter. Na Air Traffic en straks The Killers, mochten ook The Kooks het podium betreden. De groep draait al mee sinds 2005, maar heeft sindsdien nog geen grammetje van zijn charme verloren.

In tegenstelling tot voorganger Air Traffic kon de Britpop-groep wél het hele festivalpark bekoren. Hun set een slimme opvolging van publieksfavorieten als 'She Moves In Her Own Way', 'Always Where I Need To Be', 'Junk of the Heart' en 'Seaside'.

"Jawel, jullie kennen de tekst van dit nummer", berispt frontman Luke Pritchard zijn publiek, dat doorgaat zo ver het oog rijkt. Hij doet het met een wetende grijns, alsof hij het tegen één van zijn maten heeft. "Ik weet dat jullie Belgen zijn en dat jullie eerder terughoudend zijn, maar kom, gewoon meedoen."

De nieuwe single 'Four Leaf Clover' speelden ze voor één van de eerste keren in Werchter. "Dat was onze nieuwste, wat vonden jullie ervan? We hebben hem nog niet zo vaak gespeeld." klinkt het met oprechte interesse, "Vonden jullie hem goed?" Het luide gekrijs vanop de weide zullen we dan maar als een volmondige 'ja' beschouwen.

The Kooks brengen zwepende, doch integere pop met een ruw kantje. Het is muziek waar je goed gezind van wordt, waarvan zelfs de stoerste voetbalsupporters in het festivalpark zweverig van gingen meewiegen. No-nonsense deuntjes, zonder sterallures, die zowel in het kleinste café als op de grootste festivals tot hun recht komen.

"Let's go sunshine!" zijn Luke's laatste woorden aan zijn fans. En hoewel het een duidelijke referentie was naar hun gelijknamige album, dat ze volgende maand zullen uitbrengen, bestaat er geen twijfel over dat The Kooks de weide iets zonniger hebben achtergelaten.