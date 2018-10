The Cure eerste headliner Rock Werchter 2019 SPS

05 oktober 2018

08u04 43 Rock Werchter De zomer is nog maar net achter de rug, en daar is de eerste naam voor de zomerfestivals in 2019 al. The Cure is op vrijdag 28 juni headliner op Rock Werchter. De Britse band bestaat 40 jaar en trekt volgende zomer op tournee om die verjaardag te vieren, waarbij ze dus halt houden in Werchter.

Veertig jaar bestaat de newwaveband dus. Robert Smith en de zijnen speelden in 1978 hun eerste show. Sindsdien volgden dertien studioalbums en hits als 'Boys Don't Cry', 'A Forest', 'Lullaby', 'Pictures of You' en 'Friday I'm in Love'.

Afgelopen juli vierde The Cure zijn veertigste verjaardag nog uitgebreid in Hyde Park in Londen. Ze speelden er voor 65.000 fans en vuurden een setlist vol hits op hen af.

Op Werchter maakte de band voor de eerste keer zijn opwachting in 1981. Hun laatste doortocht op de wei dateert van 2012. En op vrijdag 28 juni zijn ze dus terug.

Rock Werchter 2019 vindt plaats van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. De ticketverkoop start op vrijdag 26 oktober om 9 uur via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Meer namen volgen volgens de organisatie snel.