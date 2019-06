Te heet op de wei, festivalgangers Rock Werchter zoeken verkoeling op de camping LDW

29 juni 2019

20u34 0

Opvallend veel mensen kozen vandaag voor de camping in plaats van het festivalpark. Door de hitte vonden veel festivalganger het te zwaar om heel de dag voor de podia te staan (of zitten). Aan camping The Hive was het opvallend druk voor de ingang, daar zorgden vernevelaars voor verkoeling. Op The Hive Resort, het luxueuze deel van de camping, kozen de festivalgangers voor een schaduwplekje voor hun eigen tent, tipi of hut.