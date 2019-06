SYML trakteert medewerkers Werchter op akoestisch optreden TK

30 juni 2019

Als jij als festivalganger al aan het puffen en smelten was op Werchter gisteren, denk dan eens aan al die medewerkers die zich gisteren letterlijk in het zweet werkten bij tropische temperaturen. Maar gelukkig krijgen die daarvoor ook af en toe iets in ruil: een optreden van SYML in hun eigen boterhammentent bijvoorbeeld.