Snow Patrol zorgde voor ontspanning tijdens WK-stress JOBG

06 juli 2018

20u58 0 Rock Werchter Van een opwarmer voor hét toppunt van de dag gesproken. Snow Patrol zorgde voor een prachtig ontspannend momentje, eventjes helemaal zen ondanks alle stress voor Brazilië-België.

Meezingen van begin tot einde op ‘Crack The Shutters’, ‘Don’t Give In’ en ‘Open Your Eyes’. Met een brede smile op frontman Gary Lightbody’s gezicht als gevolg. “Het voelt ongelofelijk om hier op het beste festival ter wereld te mogen staan”, zei hij dankbaar. De laatste keer dat Snow Patrol op Rock Werchter stond, was in 2012 en nadien werd het ijzig stil rond de Ierse/Schotse band. “We zijn zeven jaar weggeweest. Wat een verwelkoming is dit. Fantastisch!”

En wat nog meer fantastisch was, is dat iedereen op het festivalterrein al gezien had dat de zanger een Rode Druivels-truitje onder zijn jeanshemd had zitten. ‘Chasing Cars’ werd 5 minuten voor 20 uur al ingezet. Kippenvelmoment van de avond. En dàn trok hij zijn hemd nog uit. Iedereen werd wild. “Bedankt allemaal. Jullie waren geweldig. En nu: geniet van de match!” Nog snel even meezingen en wiegen op ‘Just Say Yes’ en nadien trokken de mannen de stekker uit hun show. Een kwartier voor einde, maar op tijd voor alle Belgen. Fair play.