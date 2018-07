Slim bekeken: papa van Roméo Elvis en Angèle geeft persconferentie... op Rock Werchter! IDR

08 juli 2018

16u30 0 Rock Werchter Wie de line-up van Rock Werchter goed bekeken heeft, weet dat zowel Angèle als haar broer Roméo Elvis een plekje op de festivalaffiche wisten te veroveren. Angèle was zaterdag aan de beurt, Roméo Elvis komt vandaag aan de beurt. Die muzikale genen hebben ze te danken aan papa Marka. Een echte slimmerik, want samen met z'n funkgroep Allez Allez kwam de muzikant tijdens een kort persmoment backstage hun nieuwste worp voorstellen.

De band brengt op 13 juli een re-issue uit van 'African Queen', het vinyl-album waar ze in 1981 bekend mee werden. Daarop zal ook een remix staan van 'She's stirring up', een van hun grootste hits. Er werd ook voor een bijpassende clip gezorgd.

Daarin heeft ook Roméo Elvis een kleine cameo. "Het was niet al te moeilijk om hem te strikken, want ik ben tenslotte zijn vader", klinkt het al lachend.

Dat Marka erg fier is op z'n kinderen mag dus wel duidelijk zijn. "Dat ze hier mogen spelen: schitterend", klinkt het. Allez Allez stond hier in 1982 al op de affiche. En nu de band weer speelt, ziet Marka het duidelijk groots. "Het is al heel lang geleden dat we op Werchter mochten spelen. Maar misschien staan we hier volgend jaar wel weer op het podium. Who knows?"