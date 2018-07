Roméo Elvis zorgt voor hiphopfeestje van de dag JOBG

08 juli 2018

22u55 0 Rock Werchter “Putain Werchter, waar is de feestje? Hier is de feestje!”, rapte Roméo Elvis in een volle KluB C. Iedereen was mee met de Linkebeekse hiphopper vanaf beat nummer één.

Net zoals zijn zus Angèle, die gisteren The Barn in vuur en vlam zette met haar popnummers met een hoek af, was Roméo Elvis van kop tot teen in het Belgisch gehuld: truitje van onze Rode Duivels in combo met een rode broek. “Vrijdag was het aan Frankrijk. Zij hebben sowieso schrik van ons na Brazilië. Ik ben heel fier de la Belgique. Et vous?”, vroeg hij aan zijn fans. Die hem met veel gejuich complimenteerden. Niet alleen voor die passage, vooral voor zijn nummers en energie. Ze sprongen mee op onder meer ‘Morale’, ‘Drôle de question’ en ‘Diable’ en de nodige ‘putain’ tussenin. Roméo zorgde voor nog wat meer passie door zijn shirt uit te trekken en wilde haren los te laten. De tent zat vol en dat terwijl headliner Nick Cave op de mainstage stond. Knap.