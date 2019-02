Rock Werchter strikt Greta Van Fleet en Rosalía MVO

27 februari 2019

Rock Werchter maakt twee nieuwe namen bekend. Greta Van Fleet en Rosalía komen naar het festival, deze zomer.

Greta Van Fleet - 3 broers en een jeugdvriend uit Michigan - brengt heavy bluesrock. Het viertal is piepjong en zeer ambitieus. Greta Van Fleet oogt en klinkt retro maar is evengoed van nu. De acht songs sterke EP ‘From The Fires’ werd bekroond met de Grammy voor Best Rock Album. De groep staat op zondag 30 juni op de Main Stage.

Dezelfde dag in The Barn zien we Rosalía. Haar album ‘El Mal Querer’ is flamenco voor de moderne tijd. Met beats, veel show en sterke beelden. Rosalía wordt in thuisland Spanje op handen gedragen. Single ‘Malamente’ levert Rosalía twee Latin Grammy’s op. Pitchfork bekroont de video bij de song tot ‘Video van het jaar’. Als eerste Spaanstalige staat ze in de prestigieuze BBC Sound of 2019 lijst te blinken.

Rock Werchter 2019 vindt plaats van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. Tickets voor Rock Werchter zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. De dagtickets voor vrijdag 28 juni zijn uitverkocht. Dagtickets voor de andere festivaldagen en combitickets zijn nog beschikbaar.