Rock Werchter rolt hittegolfplan uit: festivalgangers mogen drinkbus meebrengen LH

21 juni 2019

15u20

Bron: Belga 18 Rock Werchter De organisatie van Rock Werchter, dat van donderdag 27 tot en met 30 juni plaatsvindt, heeft wegens de verwachte tropische temperaturen een hittegolfplan uitgerold. Nieuw is dat festivalgangers een lege drinkbus mogen meebrengen die ze bij de sanitaire blokken op de festivalweide kunnen vullen met fris water.

Water is het sleutelwoord in het hittegolfplan. Naast het verstrekken van gratis, drinkbaar water aan de sanitaire blokken kan men in ruil voor één drankbon ook een 50cl flesje Spa Reine bekomen aan de drankstands. Indien nodig wordt er door de organisatie ook actief water bedeeld bij de ingang en in de vakken vooraan bij het podium en aan de ingang van camping The Hive op woensdag. Dat zal ook gebeuren aan festivalgangers die op de bus wachten in Leuven.



In het festivalpark worden er op verschillende locaties verfrissingspunten voorzien met niet-drinkbaar water. Verspreid over de weide worden ook verfrissende vernevelingssystemen geplaatst. The Barn en KluB C, de tenten met de randpodia, worden voorzien van een koelingssysteem. Festivalgangers wordt ook gevraagd zich tegen de zon te beschermen en mensen die in de volle zon slapen wakker te maken. Een team medewerkers zal ook gratis zonnecrème uitdelen.

Nieuwsbrief met praktische tips

De organisatie start ook een uitgebreide communicatie op. Ticketverkopers krijgen vrijdag nog een elektronische nieuwsbrief in de bus met praktische tips. Ook via de website en sociale media worden de festivalgangers gesensibiliseerd. Tijdens het festival worden berichten verspreid via de lichtkranten en grote schermen aan het podia. Iedereen wordt ook aangeraden de officiële Rock Werchter mobiele app te downloaden op de smartphone.