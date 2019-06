Rock Werchter in cijfers: een populaire blokfluit, de jongste artiest en een Australische overrompeling SD

28 juni 2019

15u08 3 Rock Werchter Nu Rock Werchter volop aan de gang is, is het tijd om de rekenmachine even boven te halen. Welk land is het vaakst vertegenwoordigd op de podia? En wie is de oudste muzikant? Je ontdekt het hier.

110.000

Lizzo - die zondag optreedt - heeft haar dwarsfluit Sasha genoemd én een eigen Instagram-account gegeven. Sasha wist zelfs al 110.000 volgers te verzamelen. Niet slecht voor een dwarsfluit!

97

In totaal bevolken 97 groepen de vier podia. Daarvan zijn er 12 uit ons land.

78

De oudste artiest dit jaar is 78 jaar oud: Tony Allen, de drummer van The Good, The Bad & The Queen.

17

IBE mag zichzelf tot jongste artiest op Rock Werchter 2019 kronen. Hij is 17 jaar oud.

16

Er komen dit jaar muzikanten uit 16 verschillende landen optreden. Spanje (Rosalía) en Zwitserland (Zeal & Ardor) zijn voor het eerst vertegenwoordigd.

8

Opvallend: Australië is sterk vertegenwoordigd dit jaar. Maar liefst 8 acts komen van down under: Vance Joy, Kylie, Donny Benét, Parkway Drive, Dean Lewis, RY X, Didirri en Amyl & The Sniffers.

6

Styling is alles, en dat weten deze 6 groepen maar al te goed. Zowel THE BLAZE, IBE, P!NK, RY X, SWMRS en SYML schrijven hun naam in kapitalen.

3

3 artiesten maakten vorig jaar klaarblijkelijk zo'n goede beurt op Rock Werchter, dat ze dit jaar opnieuw mochten aantreden: Angèle, Damon Albarn (vorig jaar met Gorillaz op het podium, dit jaar met The Good, The Bad & The Queen) en Zwangere Guy (vorig jaar met STIKSTOF, nu solo).