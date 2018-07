Rock Werchter-hunk van de dag: Jens De Ruyte SD

18u50 0 Rock Werchter Na rijp beraad kunnen wij u dé hunk van de dag voorschotelen: Jens De Ruyte (26). Zopas nog opener van de dag met SONS op de Main Stage, en even later al tussen het volk op de wei. "Daarnet had ik nog een wit hemd aan, maar dat heb ik moeten inruilen wegens te bezweet."

SONS bestaat uit vier jeugdvrienden uit Melsele: Robin Borghgraef (26 - zang en gitaar), Jens De Ruyte, (25 - bas en zang), Arno De Ruyte (25 - gitaar) en Thomas Pultyn (23 - drum). De garagepunkgroep barst niet alleen van het talent, ook hun looks worden op de wei van Werchter gesmaakt. "Ik krijg wel eens een knipoogje toegeworpen ja", lacht Jens. En dat verbaast ons niets, met zijn wilde warrige haren lijkt hij zowaar een jongere versie van Mick Jagger.

Na hun triomf in De Nieuwe Lichting, en zopas nog op het podium van Werchter, is hun missie klaar en duidelijk. Ooit willen ze backstage even gevreesd zijn als Black Sabbath. De groep die volgens hen zo lekker kan ‘scheuren’.