Rock Werchter-babe van de dag: Jil Ferro JOBG

05 juli 2018

21u06 0 Rock Werchter Wij hebben gewikt en gewogen, maar babe van de dag was vandaag Jil Ferro uit Luxemburg. De 19-jarige blondine ging voor de allereerste keer naar Rock Werchter en haalde alles uit de kast voor haar outfit.

“Ik ben niet speciaal gaan shoppen of zo, maar ik heb in mijn eigen kledingkast naar iets gezocht dat lekker fris is. Een badpak, dus”, lacht ze. “Wel eentje dat al lang in mijn kast hangt hoor. Niet van een bepaald merk of winkel, gewoon lekker oldskool en dan afgewerkt met bijpassende kousen.” Lekker fris was haar outfit alleszins, Jil moest er dan ook de nodige gapende blikken mee incasseren. “Och, laat ze maar staren, geen enkel probleem. Trouwens, moest ik iets anders dragen, zouden de mensen dat ook doen hoor. Ik val altijd nogal op (lacht).”

Mis niets over Rock Werchter: lees en herlees alles in ons dossier 'AT THE FESTIVALS'