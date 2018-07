Queens of the Stone Age en Gorillaz stevige afsluiters van eerste festivaldag IB

06 juli 2018

03u22

Bron: Belga 0 Rock Werchter Vijfentachtigduizend festivalgangers hebben een geslaagde eerste dag op Werchter beleefd. Achttien concerten waren er te zien, een 'doubleheader' sloot op de Main Stage de dag af: Queens of the Stone Age en Gorillaz.

De eerste grote hit die er dit jaar in Werchter te horen was, was "Wetsuit" van The Vaccines. Sterk eindigen deden de Britse jongens ook met "I always knew", "If you wanna" en "I can't quit". Maar de meeste sfeer in de namiddag viel er in Klub C op te snuiven. Daar zorgden Little Simz en Anne-Marie voor de eerste echte ambiance.

Bij het hoofdpodium keken toen al velen uit naar QOTSA en Gorillaz, maar The Script moest nog komen en dat was vanop de Main Stage de eerste groep die de hele wei meekreeg, zeker toen de drummer in een opblaasbaar bootje begon te crowdsurfen. (lees verder onder de foto)

"Now is the fucking moment"

Maar een pak meer muziekliefhebbers waren gekomen voor de zevende doortocht van Queens Of The Stone Age op Werchter - Josh Homme is zelf de tel kwijtgeraakt, want hij sprak van zijn tiende keer in Werchter. Hij voelde zich naar eigen zeggen wat ziekjes bij het opstaan, maar daar was weinig van te merken. Hij bracht recente nummers, maar ook al zijn hits passeerden de revue. Magisch was een lang uitgesponnen versie van "No one knows", terwijl de zon onderging. "Ik wou dat jullie het allemaal vanop mijn plek konden zien", zei Josh Homme die duidelijk in goeden doen was. "Now is the fucking moment", zei hij ook nog. Zijn publiek moest van dit moment genieten en niet met gisteren of morgen bezig zijn. Moeilijk was dat niet. Eindigen deed QOTSA met wereldhits "Make it wit chu" en "Little sister".

Het had een waardige afsluiter kunnen zijn, maar de wei had Gorillaz nog tegoed. De Britse band bracht een strakke, gevarieerde en mooi verzorgde show die compleet was, inclusief backing vocals en visuals. Aan special guests geen gebrek: De La Soul, Jamie Principle en Little Simz (jawel, tweede keer vandaag) kwamen allemaal hun nummertje opvoeren. "Feel Good Inc." en "I am happy" waren hoogtepunten.

Triggerfinger (met achtjarige drummer) had ondertussen al lang het licht uitgedaan in The Barn.

