Processierupsen op Rock Werchter: festivalweide deels ontruimd SD JH DVDE

27 juni 2019

13u56 80 Rock Werchter Slecht nieuws voor wie op Rock Werchter even in de schaduw wilde gaan zitten: op de bomen bij het podium The Barn werden processierupsen aangetroffen. De ruimte rond de bomen is afgezet.

Processierupsen zijn kleine, behaarde rupsen die vooral in mei, juni en juli voorkomen. Hun haartjes veroorzaken erge jeuk, huiduitslag en irritaties aan ogen en luchtwegen.

De vervelende diertjes zijn nu dus ook in de bomen dicht bij podium The Barn op Rock Werchter gespot. De zone werd meteen afgezet en de organisatie schakelde de brandweer in om de rupsen te verdelgen. De brandweer is intussen met drie ploegen op het terrein aanwezig.



Wie toch irritatie ondervindt, wordt aangeraden om de huid goed met water te wassen. Bij erge klachten raadpleeg je best een dokter of het Rode Kruis.