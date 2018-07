Primeur: voor het eerst alcoholvrij bier op Rock Werchter DBJ

05 juli 2018

15u51 0 Rock Werchter Na de voetbalstadions is het alcoholvrij bier van Jupiler nu ook de festivals te verkrijgen. Rock Werchter bijt de spits af.

Het 0,0% bier van Jupiler zal in alle drankstanden op het festivalpark te verkrijgen zijn. Het alcoholvrij bier werd vorig jaar in de voetbalstadions gelanceerd en richt nu zijn pijlen op de festivals. De primeur daarbij is voor Rock Werchter, met wie de Leuvense brouwer en producent AB Inbev een overeenkomst bereikte.

“De campagne met de Pro League in het voetbal heeft gewerkt en resulteerde in een forse groei van alcoholvrij bier in België”, zegt Jean-Jacques Velkeniers, AB InBev president West-Europa aan het Nieuwsblad. Jupiler is de partner van heel wat muziekfestivals. “Via die partnerschappen willen we de consument een alternatief bieden.”

Wie nog steeds niet gelooft dat alcoholvrij bier hetzelfde smaakt als bier met alcohol, kan ingaan op een actie op het festivalterrein en op de camping. Aan een mobiele tapinstallatie kunnen bezoekers van Rock Werchter blind een gewone Jupiler en de alcoholvrije variant proeven.